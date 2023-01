Frasi Buona Befana 2023 | messaggi divertenti | famosi e simpatici da mandare su WhatsApp

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 6 gennaio 2023)per la. Manca davvero poco all’arrivo della signora più amata delle feste natalizie. Ma anche la più odiata, perché, come dice il detto, ”lei tutte le feste porta via…”. Stiamo parlando dell’anziana signora che vola a dorso di scopa portando dolci e prelibatezze a chi si è comportato bene durane l’anno, ma anche carbone ai birbanti! Per molti, però, questa festività è un vero e proprio problema di public relations: cosa scrivere negli auguri? come comportarsi con amici, parenti e colleghi per essere? Niente paura, abbiamo noi i consigli giusti per voi. Ecco di seguito il nostro prontuario die citazioni che vi aiuteranno a sopravvivere alla giornata, facendo anche una bella figura. Ne abbiamo di tutti i colori:, ...