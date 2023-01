FOTO | Il poster della Royal Rumble 2023 è “elettrizzante”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ilè “”. Tra fulmini e saette è così che si presentano i wrestler WWE che parteciperanno al prossimo appuntamento con la. Una collezione di stelle che comprende tutti i bigcompagnia, inclusi quelli che non sempre vediamo in questi appuntamenti, come Roman Reigns e Brock Lesnar. Tra i presenti anche Cody Rhodes, la cui presenza non è ancora stata ufficializzata in nessun modo.