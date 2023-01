Formazioni ufficiali Chateauroux-PSG | Coppa di Francia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ledi-PSG, sfida valida per i 32esimi di finale delladi. Esordio stagionale inper la squadra della capitale, impegnata contro una formazione che milita attualmente nella terza divisione francese in ordine di importanza. Occasione per Galtier anche per dare spazio a chi ha avuto meno occasioni fin qui nel corso dell’annata calcistica. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di venerdì 6 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.-PSG: in attesa PSG: in attesa SportFace.