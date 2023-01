Firenze | dolci e sorrisi | la Befana sull' Arno conquista i piccoli - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Tanti bambini e famiglie all'iniziativa organizzata da Florence Dragon Lady Lilt e Canottieri Comunali ...La Befana è arrivata avogando, a bordo di un Dragon Boat per portaree sorrisi ai bambini. L'iniziativa organizzata dalla Lega Italia per la Lotta contro i Tumori die dai Canottieri Comunali ... Firenze, dolci e sorrisi: la Befana sull'Arno conquista i piccoli La Befana è arrivata a Firenze vogando, a bordo di un Dragon Boat, per portare dolci e sorrisi ai bambini. L'iniziativa organizzata dalla Lega Italia per la Lotta contro i Tumori di Firenze e dai Cano ...Firenze, la Befana di Lilt è arrivata a Firenze vogando, a bordo di un Dragon Boat per portare dolci e sorrisi ai bambini ...