Calciomercato.com

Cosa sta mancando alla'Potevo fare un altro gol, oppure un assist. Come dice il mister,... Un minuto dopo siil match dopo una bella verticalizzazione di Quarta per il nostro bomber ......al centro del reparto offensivo dal tecnico Vincenzo Italiano (preferito dunque a Jovic)la ... Il vantaggio è il giusto premio per unache per tutta la prima frazione spinge, crea, ... Fiorentina, si sblocca Zurkowski: c'è un nuovo club in vantaggio La società ligure vuole il centrocampista polacco in uscita dal club viola Come riportato da Sky Sport, il futuro di Szymon Zurkowski potrebbe essere in Liguria. Il centrocampista polacco piace anche ...Anche l'ex bomber viola Gabriel Omar Batistuta si è "complimentato" commentando con una semplice emoticon la foto postata dalla Fiorentina su Instagram che ritrae proprio il brasiliano al momento del ...