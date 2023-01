Filippo Inzaghi saluta Vialli | “Sei stato un idolo | mi hai insegnato a dare importanza alla vita”

(Di venerdì 6 gennaio 2023)si unisce alle numerose dediche a Gianluca: “Ciao Gianluca, sono distrutto da questa notizia. Per me seiun esempio oltre che un. Èun orgoglio indossare la tua 9. Riposa in pace Campione”. Il tecnico della Reggina ha poi continuato: “Porterò sempre con me, questo tuo insegnamento: ‘Ho paura di morire. Non so quando si spegnerà la luce né cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire. La lezione che ho imparato di più? Una sola, semplice: ovvero, capiamo qual è l’della, delle cose per le quali vale davvero battersi/amare, solo quando ci accorgiamo che stiamo per perderle. O le abbiamo già perse’”, scrive su Facebook. SportFace.

'Ciao Gianluca, sono distrutto da questa notizia. Per me sei stato un esempio oltre che un idolo. È stato un orgoglio indossare la tua 9. Riposa in pace ...Con 39 punti conquistati in 19 giornate i ciociari sono proposti a 1.45 per il salto di categoria e Grosso è in buona compagnia visto che la Reggina di è seconda con 36 punti (e la ... Filippo Inzaghi: «Insegno a mio figlio a giocare in strada. Leao Resti al Milan, vi dico perché» Anche l'allenatore della Reggina, Filippo Inzaghi, ha voluto tributare il suo pensiero per la scomparsa di Gianluca Vialli, scomparso nella notte dopo una lunga malattia. Inzaghi è ...La famiglia Inzaghi festeggia l'Epifania con i nonni del piccolo figlio Edo. La compagna dell'allenatore amaranto, Angela Robusti, ha condiviso alcune simpatiche stories sul suo profilo instagram ...