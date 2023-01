Figlio di El Chapo arrestato | Messico nel caos | i narcos assaltano un aeroporto Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Roma, 6 gen –indopo l’arresto di Ovidio Guzman-Lopez,del celebre boss El. Ovidio Guzman, a sua volta narcotrafficante a capo di una fazione del cartello della droga già comandato dal padre, è stato condotto ieri in un carcere di massima sicurezza. Temendo reazioni di rappresaglia dei, le autorità del governo dello Stato di Sinaloa e della città di Culiacan hanno subito sospeso le attività della pubblica amministrazione, chiuso le scuole e chiesto alla popolazione di non uscire da casa e chiudendo l’di Culiacan.di El, furiaAzioni di rappresaglia che in parte c’erano già state. “Si stanno verificando incidenti e blocchi stradali in diversi ...