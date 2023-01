Figlio del Chapo arrestato | scoppia la rivolta in Messico Sette morti | schierati tank

Il Fatto Quotidiano

- Il giovane, è stato catturato a Culiacan, ora teatro delle violenze: posti di blocco, spari contro due aerei e una ventina di feriti. Il tutto a pochi giorni dalla visita in Messicopresidente americano ...Regna la tensione nella città messicana di Culiacan dopo l'arresto di Ovidio Guzma'n ,boss Joaqui'n ' El Chapo' Guzma'n , il leaderfamigerato Cartello di Sinaloa catturato nel 2016 e attualmente agli arresti negli Stati Uniti . Per timore di possibili rappresaglie da ... Arrestato Ovidio Guzman, il figlio di El Chapo: battaglia tra narcos e polizia a Culiacan L'arresto di Ovidio Guzman, figlio del più celebre "El Chapo" fa sospendere la Liga messicana. Troppi gli episodi di violenza per disputare partite di calcio nel Paese… Leggi ...Violenze a Culiacan dopo la cattura di Ovidio Guzmán. Un aereo di una compagnia messicana è stato colpito da un proiettile mentre si preparava al decollo all’aeroporto di Culiacan. Paura tra i passegg ...