FIFA | riforma sugli agenti | nuovo regolamento dal 9 gennaio

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Laannuncia laper glie l’entrata in vigore di undal 9prossimo. I dettagli Laha reso noto, con un comunicato ufficiale, l’entrata in vigore di unper i procuratori dal 9prossimo. IL COMUNICATO – A seguito della loro approvazione da parte del Consiglionel dicembre 2022, ilper glidi calcio (FFAR) entrerà in vigore lunedì 92023, segnando così un passo fondamentale verso l’istituzione di un sistema di trasferimento di calcio più equo e trasparente. I nuovi regolamenti introducono standard ...

FIFA, dal 9 gennaio entra in vigore la riforma sugli agenti AGENTI FIFA – La FIFA, con un comunicato ufficiale, ha reso noto che il nuovo regolamento per gli agenti di calciatori entrerà in vigore il prossimo 9 gennaio. Le tre principali novità: l'iscrizione a ...La FIFA ha pubblicato il nuovo regolamento Football Agent, che porterà diverse novità a partire dal prossimo 9 gennaio ...