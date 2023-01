Fiadel all’attacco | “Salerno Pulita aveva proprio bisogno di un responsabile Tik Tok?!

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Che la buona comunicazione passi, da diversi anni, attraverso i social è cosa risaputa e nota a tutti. Su questo ben vengano gli investimenti. E bene ha fattoad investire affidando ad un professionista valido, fino al prossimo mese di giugno, la gestione dei profili dell’azienda su Twitter, Tik Tok e Instagram. Tuttavia, mi chiedo davvero se non ci siano altri profili idonei all’interno dell’azienda per fare questo. E se davvero la sensibilizzazione di una comunità, come quella salernitana, non andava fatta prima in altro modo e poi sui social. Tuttavia, quella multimediale è una strada da perseguire e ha fatto bene l’azienda a puntarci. Spero, però, che non si tratti dell’ennesima cartina di tornasole a beneficio di pochi e, dunque, a discapito della comunità salernitana”. Così Angelo Rispoli, segretario ...