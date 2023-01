Fedez risponde alle critiche dopo le storie per Gianluca Vialli | “Fate più schifo di me”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Questa mattina purtroppo è arrivata una drammatica notizia da Londra. La morte diche ha toccato l’Italia intera. L’ex calciatore da settimane si era aggravato a causa del suo cancro, non ce l’ha fatta purtroppo. E come era prevedibile,la notizia della sua morte, sono arrivati migliaia di messaggi da tutto il mondo. A ricordare, anche, con dellesui social. Il cantante aveva raccontato già tempo fa di come durante la sua malattiaera stato al suo fianco. Oggi ribadisce di come sia stato importante, li abbia dato un sostegno psicologico davvero grandissimo, nonostante non si fossero mai incontrati fisicamente.ha salutatoe la sua famiglia. Ma pochi minuti ...