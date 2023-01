Fedez ricorda Gianluca Vialli e scoppia la polemica | “Selfie col morto” | il commento di una giornalista – VIDEO

Corriere della Sera

' Ho appreso ora della Faccio questo video per ricordarlo, pur non avendolo mai conosciuto di persona mi ha dato una mano incredibile ' .in una storia Instagram l'ex calciatore scomparso all'età di 58 anni. ' Abbiamo subito entrambi lo stesso intervento, per due patologie diverse. - aggiunge - Non mi era mai capitato di ...... "Volevo mandare un grande in bocca al lupo anche pubblicamente a Gianluca Vialli, che mi è stato molto di aiuto durante la malattia " , aveva detto, visibilmente commosso, in una storia su ... Fedez ricorda Vialli: «Mi ha dato una mano incredibile» “Ciao Gianluca”: la Juventus saluta così Gianluca Vialli, scomparso all’età di 58 anni a causa di un tumore al pancreas. Fedez ricorda Gianluca Vialli, con il quale aveva condiviso le paure, i timori ...Gianluca Vialli ha sempre dimostrato forza e lo ha fatto anche con Fedez, aiutandolo a superare la sua malattia: l'influencer ricorda il bomber della Sampdoria ...