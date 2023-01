Fedez ricorda commosso Gianluca Vialli | «Conoscevamo lo stesso dolore | mi ha aiutato tanto»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il cantante ha voluto ringraziare con un video social il calciatore che non ha mai incontrato di persona ma gli è statovicino nel momento della sua malattia: «Con lui ho pianto al telefono prima dell'operazione, mi ha dato una mano non dovuta, ma incredibile»

Sky Sport

Sui social il ricordo commosso diper Gianluca Vialli che gli era stato vicino nel periodo della sua operazione per il tumore ...Il rapper ha ricordato l ex calciatore, scomparso prematuramente all et di 58 anni. Il giudice di X Factor piuttosto provato dalla notizia della morte del grande ... Fedez ricorda Vialli: "Abbiamo pianto insieme" Il tumore al pancreas, quel filo conduttore che ha avvicinato Gianluca Vialli a Fedez. E proprio il cantante su Intagram ha voluto rendere omaggio all'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria ...Sui social il ricordo commosso di Fedez per Gianluca Vialli che gli era stato vicino nel periodo della sua operazione per il tumore raro ...