Federica Panicucci al mare a Dubai | foto sexy e posae ammiccante mandano in exstasy i fan “Una bomba”

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Come tante altre sue colleghe della televisione anche per, momentaneamente in pausa con Mattino 5 è tempo di relax. Per lei le vacanze di natale non sono ancora terminate, del resto c’è ancora l’epidania che come si dice tutte le feste portan via… Quindi quale posto migliore per riprendersi dal freddo dell’Italia? Beh L'articolo proviene da KontroKultura.