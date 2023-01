Favori arbitrali | Juve nella bufera | “Ormai le cose si pareggiano”

fiorentinanews.com

Ba arriva in Valnure con idel pronostico, forte di 9 vittorie su 9 partite senza mai ... Un paio di decisionicontestate dai locali creano un piccolo parapiglia che porta a falli ...In questo mondiale arrivavano con idel pronostico dalla loro parte per poter essere non ... del Chelsea e del Manchester City non può uscire ai gironi per mano del Giappone(errori... Spalletti prova a calmare le acque dopo la designazione di Sozza per Inter-Napoli dopo il disastro in Milan... La Dinamo Sassari perde 86-76 a Venezia ma esce a testa altissima dal Taliercio al termine di un match veramente in sofferenza ...