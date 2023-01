Fake news | fenomeno in crescita | come proteggersi dalle notizie false

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Lesono unin continuo aumento e non è semplice distinguerle dareali. Eccoè possibileda questo problema. Il mondo dell’online ha spalancato letteralmente le porte a un mare di possibilità e in effetti in internet si può comprare qualsiasi tipo di prodotto, fare la spesa, guardare film, ascoltare musica e tanto altro ancora. Un altro settore sicuramente importantissimo che prende sempre più piede è quello dell’informazione, che online soprattutto negli ultimi anni ha trovato un terreno sempre più fertile. PexelA dare informazioni approfondite edi qualsiasi genere non sono solo le testate più conosciute, ma numerosissimi siti a cui si aggiunge anche il mondo social. Se da una parte siamo sempre ...

Open

... tutto sembra dirci: non pensare troppo, lascia fare, goditi la vita', denuncia il Papa, nell'omelia per la messa dell'Epifania del Signore che in proposito evoca le. 'Adoriamo Dio e non il ...G: mi dicono che stiamo per riprendere Caldara, s pero sia unaP: dipende da quanto mi danno, è a bilancio per 45 milioni al Milan, alla Juve, ed in mezza serie A, se mi danno soldi lo ... Il dietrofront di Facebook su meno politica e più svago, il documento riservato: così sono esplose le fake news Il primo atto del pontificato senza Ratzinger è una citazione di Benedetto XVI e un invito a non dare retta ai falsi idoli che seducono con le false notizie ...Blog Calciomercato.com: Intercettazioni Atalanta: la verità di Gasperson, agosto '22, GASP tratta il rinnovo con il presidente Percassi P: mister, hai deciso cosa fare