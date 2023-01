F C San Giorgio | dal mercato ben nove acquisti per mister Francesca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSandel Sannio (Bn) – Si rifà il look il Football Club del presidente Campana che regala ainnesti per affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. L’obiettivo è chiaro e uno soltanto: non lasciare nulla di intentato e provare a conquistare la promozione in Seconda Categoria. In gold-black sono arrivati: i difensori Roberto Colarusso, Adamo Carpentieri e Francesco Ciampi dal San Nicola, da dove proviene anche il centrocampista Giacomo Zampetti. Dal Venticano, sempre per la retroguardia, è arrivato anche Daniel Panella. Per la mediana, oltre all’esperto Zampetti, si sono aggiunti anche Alfonso Carbonaro prelevato dalla Antonio Tedino e Mamut Touray dal Well’Come United. Concludono l’elenco dei nuovil’attaccante Domenico ...