Agenzia ANSA

Lo afferma il presidente diAlessandro Marescotti dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ...l'ambientalista - di fermare la magistratura di Taranto che indaga nuovamente sull'inquinamento...Lo scopo del governo è quello di garantire la continuità produttiva dello stabilimentoevitando che l'attuale sequestro degli impianti, ritenuti pericolosi per la salute e l'ambiente,...... Ex Ilva: Peacelink, con decreto la magistratura è sotto attacco "Consideriamo questo decreto una grave intromissione nella sfera di autonomia della magistratura che a Taranto ha operato per la difesa della salute dei cittadini e per contrastare il disastro ambient ...Fiom, Uilm e Usb contro il decreto sul Siderurgico. Confindustria apre al governo, «ma priorità all’indotto» Anche quest’anno il comitato cittadino “Taranto Redenta”, guidato dal coordinatore Antonell ...