... Julian Alaphilippe (2021 e 2022) e Remco(2023). Il belga, in particolare, nel 2023 andrà a caccia della maglia rosa dopo il successo della Vuelta: per lui 22di corsa prima del ...Così come è riuscito a ottenere su pista in pochia ottobre il record dell'ora e il quinto ... Sugli avversari principali per il 2023 si parla sempre di Remcoe Wout van Aert . Così il ... Evenepoel, 22 giorni di corsa prima della caccia alla maglia rosa del Giro Rimani aggiornato sul mondo del Ciclismo Maschile e Femminile: tutte le Notizie su Grandi Classiche e Corse di bici a Tappe, con classifiche aggiornate - Pagina 57.