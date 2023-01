Europa positiva nel giorno dell'occupazione Usa. Gas torna sotto 70 euro

Il Sole 24 ORE

Volumi di scambio bassi nel giorno dell'Epifania. Riflettori sulle prossime mosse della Fed, che ha confermato una politica aggressiva. Petrolio poco mosso, euro sostanzialmente stabile (Il Sole 24 ...Esse sono basate su una autolimitazione della ragione, che è adeguata all'ambito tecnico, ... fu primario per Ratzinger - Benedetto XVI il Problemacui dedicò un'attenzione partecipe e ... Borse, Tokyo chiude in rialzo. Asia vivace I mercati del Fareast venerdì salgono con cautela a causa della brutta chiusura di Wall Street. Il petrolio torna a rialzare la testa dopo il report dell’Eia, anche se gli sconti sul greggio di Saudi ...Dopo Francia e Spagna anche in Germania e Svezia tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina. Dalla Ue il "suggerimento".