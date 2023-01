Eurolega | Olympiacos - Olimpia Milano | dove vederla in tv e in streaming

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il primo impegno europeo del 2023 è anche l’ultimo del girone di andata della regular season. Per l’(4-4 in trasferta) si tratta di un impegno difficilissimo contro l’che è 10-6 in assoluto, 5-3...

Domani Ettore Messina siederà per la 500occasione su una panchina di(dove la sua principale di vittorie sfiora il 69%): debuttò ben 32 anni fa a Larnaca con la ... perché l'ha ...Il giorno dopo, in campo l'Olimpia Milano sul campo dell', mentre a chiudere la giornata ... RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE17GIORNATA IN TV Giovedì 5 ... Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano a casa dell’Olympiacos per archiviare la crisi Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olympiacos-Olimpia Milano, diciassettesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...La diretta live di Olympiacos-Olimpia Milano, sfida valida come diciassettesima giornata dell'Eurolega 2022/2023 di basket ...