Estrazione Million Day Venerdì 6 Gennaio 2023 | i numeri vincenti

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. Isaranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Day di oggi,. Idi oggi 6Combinazione vincenteDay 68 36 38 51 52 Come si gioca alDayDay è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 20.30 di oggi Sabato 7...

leggo.it

... così come appena comunicati dal sito ufficiale di LottoItalia Puntuali come sempre, anche il giorno della Befana , giungono i numeri dell'delDay , il gioco a premi gestito da ...Attenzione che è cambiato anche l'orario di, che non è più ogni giorno alle 19 ma alle 20.30 . I numeri vincenti di oggi . MillionDAY:. Extra:. Qui l'di ieri. Come si gioca. ... MillionDay e MillionDay Extra, estrazione di martedì 3 gennaio 2023: numeri vincenti Million Day , classica estrazione oggi venerdì 6 gennaio alle ore 20.30. Il concorso gestito da Lottomatica è sempre puntuale e ...Ecco qui i numeri del Million Day relativi all’estrazione del 6 gennaio 2023, così come appena comunicati dal sito ufficiale ...