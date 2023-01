ESCLUSIVA – Un altro Cabral in Italia? Le 5 occasioni di calciomercato

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La sessione diè iniziata ufficialmente, le squadre ine all’estero sono pronte a scatenarsi. La Serie A è tornata con il botto, nell’ultima giornata sono arrivate importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. Prima sconfitta in campionato per il Napoli, la squadra di Luciano Spalletti è stata sconfitta dall’Inter, la gara si è conclusa sul risultato di 1-0 con il gol di Dzeko. Continua la rimonta di Milan e Juventus, le vittorie contro Salernitana e Cremonese hanno permesso di accorciare dalla vetta. E’ grande spettacolo nei principali campionati, dalla Premier League alla Liga spagnola e alla Ligue 1. Ilè pronto a regalare sorprese, in particolar modo sono pronti a cambiare maglia alcuni calciatori. I club sono alla ricerca di, anche e soprattutto ...

Tutto Atalanta

C'è però anche unaspetto chiave: il testo non pone limiti alle materie su cui si può richiedere competenza. Ciò significa che potrebbero rientrare nel giro anche istruzione, sanità, ...In un'intervistasu Tudum.com i creatori, showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough ... unrecord! Su TikTok, #WednesdayAddams ha accumulato oltre 22 miliardi di visualizzazioni. ... ESCLUSIVA TA - L'Atalanta mette gli occhi ad Empoli su un altro gioiellino del 2003 DAZN, ieri ennesimi disservizi per la piattaforma di streaming che ha in esclusiva la Serie A. L'ira social fa scendere in campo il .... Ma questa volta, onestamente, sono anche giustificate. Sì, perc ...Netflix conferma che Mercoledì, la serie tv che ha battuto tutti i record, tornerà con una seconda stagione solo su Netflix. In un'intervista esclusiva su Tudum. (ANSA) ...