Eric Bischoff | “Vince McMahon è tornato solo per vendere in fretta e furia la WWE”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Ha dell’incredibile quanto accaduto nelle ultime ore in WWE: dopo aver annunciato il ritiro e l’uscita di scena dalla sua creatura,è clamorosamentesui suoi passi annunciando il ritorno in società. Insieme a lui sono tornati due fedelissimi, ovvero George Barrios e Michelle Wilson e a quanto pare l’intenzione dell’ex Chairman è quella di tenere sott’occhio eventuali accordi con i media. In realtà sono in molti a pensare che il suo ritorno sia esclusivamente collegato a un’ipotetica cessione della compagnia e tra questi vi è anche una figura storica della WWE,. Il pensiero diDurante l’ultimo episodio del suo podcast, 83 Weeks,ha parlato del ritorno diin WWE ...

