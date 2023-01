Agenzia ANSA

E' ilespresso stasera dal Vecchio Venerando (Giordano Marsiglio), dopo aver osservato la direzione del fumo all'accensione del "Pignarûl Grant" di Tarcento (Udine), il più imponente e ...E' questo ildel 'Vecchio Venerando' che, come da tradizione, questa sera ha interpretato ... Il programma dei festeggiamenti dedicati all'ha ritrovato il pubblico delle grandi ... Epifania:vaticinio friulano,'23 difficile,ma migliore del'22 - Cronaca Un lungo week-end di proposte che dal giorno dell’Epifania arriva all’8 gennaio. Un’opportunità per vivere ancora per un po’ l’atmosfera natalizia e trascorrere qualche altro giorno di vacanza, tra vi ...