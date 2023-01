Epifania | tutte le tradizioni nel mondo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) L’è una festività cristiana con la rivelazione di Dio come Gesù Cristo. Si ricorda soprattutto l’avvenimento della visita dei re Magi a Gesù. Diverse sono lenelcome la benedizione del gesso e della casa e la famosa torta dei re Magi. Storicamente con il finire delle feste e quindi con l’si rimuovono le decorazioni natalizie. Andiamo ad analizzare le varie usanze e come si festeggia nel. L’nel: la tradizione in Spagna e Francia La visita dei re Magi a GesùLa tradizione di festeggiare il 6 Gennaio facendo regali ai nostri cari e soprattutto ai più piccoli ricorda i Re Magi e il loro incontro con Gesù a cui portarono i loro doni. In Spagna i bambini non aspettano la Befana ma i re Magi che portino i regali. ...

IlPiacenza

AGI - Festeggiata speciale con un onore e un onere importante: portare viale feste natalizie in un colpo solo . Ma la Befana è anche una figura spesso offesa, ...in occasione dell'un ...... che sia questa cattolica o ortodossa (mentre le confessioni protestanti - non- sono meno ... leggi anche Idee regalo Befana 2023: cosa regalare all'Natale ortodosso, cos'è e perché si ... L'Epifania tutte le feste porta via: gli eventi del weekend Serravalle Scrivia – Parcheggi pieni ben prima dell’orario di apertura, diversi camper già arrivati la sera precedente e auto che si fermano in posteggi di fortuna al di fuori degli spazi delimitati.PIEVE VERGONTE - 06-01-2023 - Il suono dei campanacci ed il corteo, illuminato dalle torce, che ha girato per le vie della frazione Rumianca hanno fatto da cornice al falò dell’Epifania, svoltosi in z ...