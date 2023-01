Epifania | Papa Francesco | “Gesù è nell’inquietudine delle domande” E cita Ratzinger

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Città del Vaticano – “Dov’è colui che è nato?”. La stessa domanda che i Magi si posero nel guardare la stella che poi li guidò daBambino è la chiave di lettura dell’omelia pronunciata dadurante la messa per la Solennità dell’. All’indomani dei funerali di Benedetto XVI (leggi qui), la basilica di San Pietro si veste nuovamente a festa: tornano i fiori sull’altare e i tappeti.arriva in sedia a rotelle e, vestito il piviale, prende posto di lato. All’altare della Confessione, a celebrare la messa, il cardinal Tagle. Tra i marmi della basilica riecheggiano i canti di Natale e, come da tradizione, dopo la proclamazione del Vangelo, viene letto l’annuncio della Pasqua: nel 2023 si celebrerà il 9 aprile. Nell’omelia, il Santo Padre elenca tre “luoghi” in cui ...

Nella conclusione dell'omelia della messa per la Solennità dell'del Signore,Francesco ha ricordato che "a nulla serve attivarci pastoralmente se non mettiamo Gesù al centro, adorandolo"...Santa Messa nella Solennità dell'Epifania del Signore Lo ha detto il Papa nell'omelia della messa per la Solennità dell'Epifania del Signore nella Basilica di San Pietro. "Il cammino della fede inizia quando, con la grazia di Dio, facciamo spazio ...Milano, 6 gen. (LaPresse) - "Adoriamo Dio e non il nostro io; adoriamo Dio e non i falsi idoli che ci seducono col fascino del prestigio e del potere, con il ...