Epifania | il vescovo | «È la festa della rivelazione di Dio a tutta l’umanità»

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La celebrazione in Duomo. Francesco ripete il detto popolare per cui «l’tutte le feste porta via» per proporre un modo nuovo di interpretare la giornata del 6 gennaio e sottolineare come «l’a tutte le feste dà il via». Perché è in questo giorno che, durante la Messa solenne, viene proclamato l’annuncio pasquale e le feste che conseguono alla Pasqua, fissata per quest’anno al 9 aprile.

...durante la messa dell'. Per tutta la durata della funzione - si apprende dalle associazioni impegnate nella campagna per il diritto all'abitare - è stato esposto lo striscione 'Il...... originale l' arrivo dei Magi nel presepe su tre piani realizzato nella chiesa di San Ferm o mentre, nel pomeriggio in cattedrale, è andata in scena l'dei Popoli celebrata dal... Vicenza, il vescovo ha celebrato l'Epifania con le comunità cristiane di migranti presenti in città Blitz delle famiglie senzatetto di piazza Miraglia al Duomo di Napoli durante la messa dell'Epifania. Per tutta la durata della funzione - si apprende dalle associazioni impegnate nella campagna per i ...Napolioni ha concelebrato in Duomo il pontificale coi canonici del Capitolo e i sacerdoti dell’unità pastorale ...