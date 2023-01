Epifania | bellezza senza tempo che abbraccia fantasia e realtà | scienza e filosofia

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Il termine “”, come gli analoghi “teofania” e “parusia”, seppur con accezioni e sfumature differenti, esprime una disponibilità all’incontro, un’apertura concreta e storicamente determinata. Si traduce nel gesto gratuito, nel dono manifesto di se stessi. L’apparizione non deve essere confusa, o fraintesa, con un’affermazione di un egocentrismo divino: Dio non viene incontro all’uomo da padrone, ma da figlio, fratello e padre. Ogni relazione necessita di fiducia, di affidamento, della libera volontà dei contraenti. L’amore non può essere imposto, pena l’annullamento e la squalifica della dignità altrui. La questione ricorrente, in questi giorni di festa, si potrebbe sintetizzare nel vetusto dibattito tra storia e leggenda, tra fede e ragione, trae mito. L’errore di fondo nell’accostarsi alla narrazione del viaggio dei Magi è quello della ...