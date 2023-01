Epifania a Roma | lo spettacolare volo della Befana su Piazza Navona FOTO

(Di venerdì 6 gennaio 2023). Laè finalmente arrivata anche nella Capitale, con unstraordinario che ha incantato tutta la folla riunitasi per accoglierla nella suggestiva location di. Un atterraggio mirabolante in mezzo ai turisti estasiato dallo spettacolo tradizionale che da anni allieta e accompagna i cittadini nella giornata del 6 gennaio di ogni anno. E per i più piccoli? Quest’anno niente carbone, ma solamente dolci, leccornie e prelibatezze! La versione per i più grandi, però, è leggermente diversa: laè in realtà un coraggioso operatore dei Vigili del Fuoco che si è preso l’arduo compito di impersonificare la vecchina più famosa al mondo, con unstrepitoso che ha incantato davvero tutti. La magia, anche per questa2023, ...

RomaToday

...Cantori della Stella della Direzione nazionale della Svizzera è presente in questi giorni a. ... che stabilì la data nel giorno dell', dando però libertà ad ogni nazione di adattarla alle ...... che come ogni anno la Chiesa celebra nel giorno dell'. 'Saluto tutti i bambini e le ...la costituzione apostolica 'In Ecclesiarum Communione' con la quale riorganizza il Vicariato di. '... Befana a Roma, dai trasporti agli eventi: la guida per il 6 gennaio in città Oggi l'Epifania è una festa molto sentita dai bambini , i quali vedono nei dolcetti che sperano di ricevere nella calza consegnata la notte tra il 5 e il 6 gennaio un buon motivo per comportarsi bene.Questa mattina nella cornice di Piazza Navona la Befana è arrivata calandosi dalla Chiesa di S.Agnese in Agone aiutata dall’Autoscala dei Vigili del Fuoco. Migliaia i bambini presenti sulla piazza che ...