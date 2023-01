Enrica Bonaccorti | truffa del Cruciverbone | chi è la persona dello scandalo e cosa accadde dopo

Fanpage.it

sarà la protagonista indiscussa dell'ultima puntata de La Confessione , il programma di Peter Gomez in onda questo venerdì 6 gennaio sul Nove. La nota conduttrice ed opinionista ...Il nome diè ormai associato dal 1991 alla celebre 'truffa del Cruciverbone' di una puntata di Non è la Rai . Com'è andata, ormai, lo sappiamo molto bene. - 96 orizzontali - 96 orizzontali Sei ... Enrica Bonaccorti sullo scandalo del Cruciverbone: In Fininvest non ... Intervistata da Peter Gomez a La Confessione, Enrica Bonaccorti torna sul caso dello scandalo del cruciverbone, un imbroglio bloccato durante una ...“Queste cose non fanno bene alla televisione, ma non si fanno né in televisione né fuori perché questa è una truffa“. Così Enrica Bonaccorti, ospite a La Confessione di Peter Gomez in onda il 6 gennai ...