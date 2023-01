Emma Marcegaglia al governo | ' Subito un tavolo sui salari | si rischia un lavoro povero'

la Repubblica

Anche l'ex presidente della Confindustria,, ha rilanciato l'appello al governo in un'intervista a La Repubblica. "Se non vogliamo il lavoro povero in Italia, bisogna subito mettersi ...Per, ex presidente di Confindustria e presidente del gruppo siderurgico di famiglia la situazione è come quella del luglio 1993, in cui l'allora presidente del Consiglio Carlo ... Emma Marcegaglia: “Un tavolo sui salari o in Italia il lavoro diventerà povero” «Se non vogliamo il lavoro povero in Italia, bisogna subito mettersi intorno a un tavolo, governo e parti sociali, come nel 1993 con Ciampi. E tornare a parlare di riforme: lavoro, salari, produttivit ...L’imprenditrice dell’acciaio ed ex presidente di Confindustria: "Il taglio del cuneo non basta, ci vogliono almeno cinque punti. E la Flat ...