Elezione speaker della Camera USA | ancora fumata nera

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Undicesimaper l’delloUSA. Kevin McCarthy non riesce di nuovo a ottenere i voti necessari per l’. Ma il candidato non si arrende. Attesa per oggi la nuova votazione.per l’USA Il Congresso americano è in stallo. Nonostante le voci di un

Lo scrutinio per l'elezione dello speaker ha superato il record di votazioni degli ultimi 100 anni, quando nel 1923, al nono tentativo, fu eletto Frederick Gillett. Per andare a un numero più alto di ... Usa, elezione speaker Camera: undicesima fumata nera per McCarthy WASHINGTON - Il deputato repubblicano californiano Kevin McCarthy continua a raccogliere una umiliante serie di sconfitte, perdendo anche nell'11esima votazione per l'elezione del presidente della Camera ...Undicesima fumata nera per l'elezione dello speaker della Camera USA. Ma il candidato Kevin McCarthy non si arrende.