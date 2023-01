Elezione Speaker Congresso Usa | Mc Carthy avrebbe trovato accordo con ribelli repubblicani | cedendo alle loro richiesta Si va alla 12 ma votazione

Adnkronos

Tutte scelte che potranno garantirgli l', ma che ne indeboliranno la leadership. In attesa del via, alla Camera è in corso la commemorazione a due anni dall'assalto a Capitol Hill, ......per far ottenere a Kevin McCarthy i 218 voti necessari ed essere finalmente elettodella ... si aprira' la "fase 2" che dovrebbe concludersi con l'. . Usa, elezione speaker Camera: undicesima fumata nera per McCarthy I deputati repubblicani ‘ribelli’ avrebbero acconsentito a sostenere il candidato alla presidenza della Camera, ma attendono segnali ...(ANSA) - WASHINGTON, 06 GEN - Dopo tre giorni e undici votazioni si apre uno spiraglio nel partito repubblicano per far ottenere a Kevin McCarthy i 218 voti necessari ed essere finalmente eletto ...