Edoardo Tavassi balla sulla sedia e cade | il video virale

Fanpage.it

Nonostante questo però, Davide avrebbe avuto da ridire sulla conoscenza degli Incorvassi (la coppia formata dae Micol Incorvaia ), per via del famoso bacio dato per gioco a Micol e ...Negli ultimi giorni, infatti, Donadei è finito al centro di una discussione cona causa di un bacio/prova con Micol Incorvaia. Il Vippone sostiene che i due non siano una vera coppia ... Edoardo Tavassi contro Davide Donadei: Fai credere che se tu ci provassi con Micol, lei ci starebbe Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Alberto De Pisis si è lasciato andare ad una rivelazione nei confronti di Edoardo.Gf Vip coppie news: dagli incorvassi ai donnalisi passando per le nuove possibili ship, ecco il punto della situazione sugli intrighi amorosi in ...