Edoardo in lacrime | ancora per Antonella Fiordelisi | “non ce la faccio più”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Sono giorni molto complicati quelli cheDonnamaria sta vivendo. Il pubblico che segue con attenzione il Grande Fratello VIP 7 non sa più cosa pensare. Molti credono cheprovi solo una sorta di ossessione pere che sia interessata a lei perchè attratto molto fisicamente dall’influencer. Altri invece parlano di un amore puro che sarebbe sbocciato senon si fosse fatto influenzare dagli amici. Un’altra fetta di spettatori pensa invece che questo sia solo un amore tossico, una relazione malata che dovrebbe essere troncata il prima possibile. I due vipponi però, anche se in modo diverso e in momenti diversi, continuano a stare male. Ieriha avuto un’altra crisi di pianto e si è lasciato coccolare da. A quanto ...

TGCOM

Vero o finte che fossero è evidente che Antonella comunque non è ancora pacificata nei confronti di. 'Mi danno fastidio delle cose che ho visto - dice ad Andrea - . E poi ha fatto delle cose ...E bacio traDonnamaria e Alberto De Pisis che ha detto di gradire le labbra morbide dell'... prima amica poi nemica di Wilma Goich, si augurava venisse eliminata è così é stato tra le... "Grande Fratello Vip", per i Donnalisi non c'è pace: Edoardo in lacrime Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Alberto De Pisis si è lasciato andare ad una rivelazione nei confronti di Edoardo.Edoardo Donnamaria scoppia in lacrime al Grande Fratello Vip tra le braccia di Antonella Fiordelisi. Edoardo Donnamaria è crollato al Grande Fratello Vip. Dopo giorni di accese discussioni e nervosism ...