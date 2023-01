Edoardo e Dana | cosa c’è dietro la lite in cui si sono offesi a vicenda

Leggi su biccy

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Un paio di giorni fa abbiamo assistito a una violentafraDonnamaria eSaber in cuivolate parole grosse. Lei gli ha dato del cane, dell’ipocrita, del falso; lui ha controbattuto etichettandola come una pazza e una cretina. Insomma,volati coltelli. Donnamaria, esplode lacon: “Pazza, malefica, cretino, cane, ridicolo!” https://t.co/fmAIurUyMi #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 4, 2023 Ad accendere la miccia è statache ha dato del “cane di Loriana” aun paio di volte. E per Loriana lei intende Oriana, ca va san dire. Ma perché è nata la discussione? Il primo scontro fra i due è avvenuto la sera prima in veranda, quando la modella marocchina ha accusato il vippone di averla ...