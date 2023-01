È scomparsa Ciccina Ingrassia | sorella di Sarina | una vita dedicata alla generosità e all’altruismo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Per tutti era ladi, 94 anni, se n’è andata oggi nella sua casa di via Benedetto Balsamo a Monreale dove abitava da decenni con la famiglia e dove, nel 2015, aveva condiviso le ultime settimane della fondatrice de l’associazione “Il Quartiere”.era particolarmente legatachiesa della “Madonna delle Grazie”, presente nel quartiere “La Bavera”: unadedizione e ai legami, non solo con la famiglia, ma con numerosi amici. Nata da umili genitori, aveva condiviso fin da piccola i sacrifici, lacontadina del padre e del fratello maggiore, coltivando da sempre una ...

Ticino Notizie

...La cosa più bellache leidentro di me adesso , i suoi insegnamenti e i momenti belli che ho passato con lei'. Non trattiene le lacrime Francesca Chillemi mentre ricorda nonna......di 'Che Dio ci aiuti' piange in queste ore ladi sua ...piange in queste ore ladi sua nonna materna '', a ...' 'Nonnaquesto nonun addio, non andrai mai via, sei ... Adieu, princesse solitarie. Silvia Bordoni, Abbiategrasso, l ...