È morto Vialli Fu un calciatore simbolo | Ferlaino lo corteggiò a lungo

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Gianluca, a 58 anni. Se l’è portato via un tumore al pancreas. Ultimamente le sue condizioni si erano aggravate. È stato una cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Gli esordi con la Cremonese, poi il passaggio alla Sampdoria dove ha segnato un’epoca. La squadra scanzonata e divertente, affidata a Vujadin Boskov. Il suo rapporto con Mancini, novelli gemelli del gol. Mancini rifinitore,realizzatore. Quella squadra vinse tanto per essere la Sampdoria: uno scudetto, una Coppa delle Coppe e una finale di Champions persa ai supplementari contro il Barcellona di Cruyff e di Koeman. Fu quella la sua ultima partita con la Sampdoria. Andò alla Juventus dove, dopo un inizio complicato, per gli infortuni e il suo rapporto non semplice con Trapattoni, vinse tutto con ...