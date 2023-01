È morto Gianluca Vialli | quell' abbraccio per sempre

Il Secolo XIX

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa diVialli . L'ex calciatore, 58 anni, era ricoverato a Londra da alcune settimane a causa dell'aggravarsi delle condizioni cliniche conseguenti al tumore al pancreas che lo aveva colpito qualche ...Vialli non ce l'ha fatta: èa 58 anni. La diagnosi e la "paura di morire" Nel 2017 gli fu diagnosticato un tumore al pancreas e da quel giorno ha sempre condiviso il suo percorso senza ... È morto Gianluca Vialli Gianluca Vialli, ex attaccante, tra le altre, di Sampdoria e Juventus, si è spento all'età di 58 anni dopo aver lottato contro un tumore al pancreas. Ad annunciarlo è Il Secolo XIX: "Luca Vialli se n’ ...È morto Gianluca Vialli. L'ex calciatore e dirigente della Nazionale si è spento a 58 anni, dopo una lunga battaglia con il tumore al pancreas. Negli ultimi giorni ...