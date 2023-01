È morto Gianluca Vialli | l’ex della Nazionale aveva 58 anni | Meloni «Re Leone» | Del Piero «mio capitano sempre»

La Gazzetta dello Sport

... che fine hanno fatto gli altri protagonisti A tre settimane di distanza dalla morte di Sinisa Mihajlovic -a causa del riacutizzarsi della leucemia mieloide - si è spento oggi anche...Vialli: "Capitano per sempre" 06 Gennaio 2023 Vialli aveva nel sangue la leadership. Tuttavia l'inizio, sotto il profilo calcistico, non fu inebriante: qualche infortunio di troppo, ... Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas La grandezza di Gianluca Vialli si percepisce anche dal rilievo che la notizia della sua morte ha avuto fuori dall’Italia: in Inghilterra i ...Raffaele Palladino non nasconde la commozione per ricordare Gianluca Vialli, morto in mattinata: "L'ho conosciuto a Sky, era una persona di grande cuore e di un'intelligenza ...