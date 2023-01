È morto Gianluca Vialli | l’ex attaccante di Sampdoria e Juve aveva 58 anni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 6 gennaio 2023). Come Sinisa Mihajlovic, anchedintus, ora capo delegazione della Nazionale di Roberto Mancini, ha perso la sua battaglia con il tumore al pancreas che locolpito per la prima volta nel 2017. Nato a Cremona nel 1964,è stato l’unicoad aver vinto tutte e tre le maggiori competizioni Uefa per club, ed è stato anche capocannoniere in quattro diversi tornei, tra cui ovviamente il campionato di Serie A. Si è spento a Londra, dove era ricoverato in seguito all’aggravarsi della sua malattia.se n’è andato, a soli 58compiuti lo scorso luglio. È una perdita enorme ...