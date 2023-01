È morto Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) A 58 anni si è spento a Londra. L’ex calciatore italiano era malato da cinque anni di tumore al pancreas. Campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale italiana guidata dall’amico fraterno Roberto Mancini,è stato l’ultimo capitano della Juventus ad alzare la Champions League nel 1996. «Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di– fanno sapere -. Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori», ha scritto in una nota la famiglia. Ammalatosi nel 2017,aveva raccontato la sua malattia nel libro “Goals”. Nel 2019 aveva ...

'Mancherai a moltissimi. Una leggenda per noi e per tutto il calcio. Riposa in pace,Vialli '. Anche il Chelsea , con un tweet, ha voluto ricordare l'ex attaccante e manager dei Blues. Arrivato a Londra nell'estate 1996, dopo la vittoria della Champions League con la Juventus,...... il sindacoGalimberti ha ventilato la possibilità di intitolare lo stadio cittadino, oggi dedicato all'ex portiere Giovanni Zini,nella Prima Guerra Mondiale, aVialli. Gianluca Vialli morto per la recidiva del tumore: la sua lunga battaglia contro il cancro al pancreas «Sai quante partite lassù». Così Arianna Mihajlovic ha voluto ricordare Gianluca Vialli, morto oggi a 58 anni dopo cinque anni di battaglia contro il tumore al pancreas.Il direttore Ivan Zazzaroni ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni del commissario tecnico della Nazionale italiana dopo la tragica scomparsa dell'amico ...