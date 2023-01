E' morto Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) A Londra a 58 anni è, dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. La famiglia conferma la tragica notizia con una nota: "Con incommensurabile tristezza annunciamo la scomparsa di.Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità. Ringraziamo i tanti che l'hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori".

Agenzia ANSA

Vialli èquesta mattina, venerdì 6 gennaio , a Londra . Il mondo del calcio e tutti i tifosi piangono un altro campione che se ne è andato troppo presto a causa di un tumore al pancreas ...È bellissimo e commovente il ricordo che la Sampdoria, squadra che ha visto sbocciareVialli poi in coppia anche con Roberto Mancini, pubblica in ricordo del 'suo' attaccanteoggi a ... È morto Gianluca Vialli Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Gianluca Vialli, scomparso oggi all'età di 58 anni, tramite il sito ufficiale della federazione.Gianluca Vialli è morto questa mattina, venerdì 6 gennaio, a Londra. Il mondo del calcio e tutti i tifosi piangono un altro campione che se ne è andato troppo presto a causa ...