È morto Gianluca Vialli

(Di venerdì 6 gennaio 2023) La malattia si è portato via. Aveva 58 anni, troppo pochi per morire. Lui, eroe del calcio italiano, che dal 2017 conviveva con un tumore al pancreas contro il quale ha lottato fino all'ultimo circondato dall'affetto dei suoi cari e dalle preghiere di un mondo già provato dalla prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, altro guerriero salutato tra le lacrime in una fredda giornata di dicembre. Una battaglia cheaveva scelto di rendere pubblica, raccontando paure e speranze e vivendo un ultimo momento di enorme felicità legata al pallone nell'accompagnare la nazionale dell'amico fraterno, Roberto Mancini, sul tetto d'Europa. Era il 12 luglio 2021, poco più di un anno fa. L'immagine del suo abbraccio con Mancini aveva fatto il giro del mondo: un cerchio che si chiudeva nello stesso luogo dove i due avevano vissuto ...

