Due anziani attori imbarazzanti Bordata contro gli attori di Romeo e Giulietta

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Olivia Hussey e Leonard Withing, protagonisti del "" di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount per lo sfruttamento di immagini sessuali di minorenni. Tranchant il commento del figlio adottivo Pippo

Secolo d'Italia

"È imbarazzante - si legge nel comunicato - sentire che oggi, a cinquantacinque anni di distanza dalle riprese,attori che debbono la loro notorietà essenzialmente a questo film si ...Adesso per la moglie Catheryn, le figlie, i genitorie i fratelli è il momento più duro. Gianluca Vialli, la decisione sul funerale Una decisione anticipata a un tv locale genovese da... Pippo Zeffirelli: i due anziani attori di "Romeo e Giulietta" fanno causa Ma nel film non c'è nulla di... Un anziano di 81 anni ha accoltellato l’ex compagna del figlio che ospitava in casa dopo la morte proprio dell’uomo ...StampaDue giovani napoletani di 18 e 24 anni finiscono nella rete dei carabinieri dopo aver tentato di truffare un anziano. È accaduto ad Avellino. I due, entrambi con precedenti analoghi, hanno conta ...