Domenica In | anticipazioni puntata 8 gennaio | tutti gli ospiti di Mara Venier

Tag24

Per commentare la mini serie in arrivo su Rai1 Il nostro generale , in cui verrà raccontata la storia del generale Dalla Chiesa, interverranno aIn da Mara Venier Sergio Castellitto, ...La pausa natalizia di Amici di Maria De Filippi è quasi terminata e8 gennaio andrà in onda il primo speciale domenicale del 2023. Lehanno rivelato che ci saranno alcuni cambiamenti importanti nel programma, tra cui l'uscita di due allievi e l'... Da noi a ruota libera ospiti 8 gennaio 2023 domenica anticipazioni A quasi due anni dal grande successo della prima stagione, da domenica 8 gennaio il pubblico di Rai 1 potrà finalmente rivedere Luisa Ranieri nei panni ...Dopo le consuete vacanze natalizie, Amici è pronto a tornare in onda con una puntata domenica 8 gennaio. In attesa della messa in onda del pomeridiano, ...