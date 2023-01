Dl aiuti | Torto M5S | “Solo trivellazioni e stop a Superbonus”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 6 gennaio 2023) ROMA – Ieri in commissione Bilancio sì è discusso il decretoquater, che Daniela, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera, definisce “l’ennesimo provvedimento scellerato di questo governo che continua a pensareai suoi interessi di partito e non a quello degli italiani. All’interno non ci sono misure per sostenere famiglie e imprese,proroghe di misure già previste dal governo Draghi. Meloni prosegue in perfetta continuità con il suo predecessore che tanto fingeva di contestare”. E aggiunge: “Le uniche misure figlie del governo Meloni sono due provvedimenti di bandiera, che faranno soltanto danni: l’omicidio dele il ritorno alle. Il M5S è profondamente contrario e continuerà a battersi contro queste norme. Questa maggioranza ...