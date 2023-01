Disservizi Inter-Napoli | Dazn si scusa | “Rimborseremo gli utenti”

(Di venerdì 6 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl governo èvenuto sui nuovidinella trasmissione delle partite della Serie A di calcio e ha convocato l’azienda per martedì 10 gennaio per chiedere “chiarimenti”. A far scattare l’vento dell’esecutivo l’ultimo episodio, avvenuto mercoledì sera con il posticipo del campionato, con gliche non hanno potuto vedere circa 10 minuti dima anche spezzoni di altri match del pomeriggio. L’azienda ha replicato: “Ci rammarichiamo per quanto accaduto durante due delle dieci partite disputate il 4 gennaio,e Udinese-Empoli. Nonostante la tecnologia disia rimasta resiliente e abbia funzionato correttamente durante la fruizione delle ...

Tuttosport

Va saputo d'altronde che il Codacons ha promesso di presentare un nuovo esposto all'Agcom 'suiregistrati durante la partita- Napoli, ritenendo inaccettabile che gli abbonati ...In virtù delle regole stabilite dall'AgCom, Autorità Garante per le Comunicazioni, gli abbonati DAZN che hanno avuto problemi durante- Napoli, hanno diritto ad un rimborso. Ecco come ottenere ... Dazn, Inter-Napoli e i rimborsi: "Provvederemo". La nota: "Disservizi esterni" Immensa è la confusione nella ricchissima oasi della televisione sportiva in Italia. Perché come avranno notato tutti i canali di Dazn l'altra sera sono andati in letargo ...Su Il Giornale: "Il Nord insegue la capolista": Un film per la rimonta. Il vecchio, il giovane e la Signora Next Gen. Dzeko con l'Inter riapre il campionato, Leao fa il leader ...