Diciottenne morto durante lo stage in fabbrica | nessun risarcimento dall' Inail

(Di venerdì 6 gennaio 2023) - Il ragazzo si trovava in azienda come stagista e non come operaio della ditta dove stava svolgendo il periodo obbligatorio di alternanza. Condizione per la quale non è previsto alcun indennizzo

Il ragazzo si trovava in azienda come stagista e non come operaio della ditta dove stava svolgendo il periodo obbligatorio di alternanza. Condizione per la quale non è previsto alcun indennizzo... in modo da delineare anche come siaGiuliano. Il prossimo 10 marzo è prevista l'udienza per ... Purtroppo, però, per ilnon c'è stato nulla da fare. L'autopsia è avvenuta lo scorso 23 ... Diciottenne morto durante lo stage in fabbrica, dall'Inail nessun risarcimento alla famiglia Beffa per i genitori di Giuliano De Seta, il diciottenne schiacciato da un blocco d'acciaio in una fabbrica di Noventa di Piave. Tecnicamente era uno ...